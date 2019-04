Audio: Yoga unterm Hakenkreuz (1/3)

WDR 5 Tiefenblick: Yoga im System. . 29:20 Min. . WDR 5.

In den 1930er Jahren eröffnet in Berlin-Schöneberg Deutschlands erste Yoga-Schule. Wenige Jahre später will Heinrich Himmler die SS zu einem Kämpferorden formen und die Wewelsburg zur Yoga-Kshatriya–Ordensburg umbauen. Geschichte eines Missverständnisses. // Von Peter Kaiser / WDR 2017 / www.radiofeature.wdr.de | audio