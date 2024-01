True Crime – Hype und Kritik

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:25 Min. . Verfügbar bis 08.01.2025. WDR 5. Von Anne Siegel.

Was steckt hinter dem Hype um True Crime in Deutschland? Kein Genre ist so beliebt wie die Geschichten rund um echte Verbrechen. Vor allem Podcasts über solche Geschichten boomen. Das ist nicht unumstritten. Autorin: Anne Siegel

