Audio: Im Herzen der Rettungsleitstelle Köln

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 23.11.2018 | Länge: 19:59 Min.

Wer die 112 wählt, ist meist in Not und braucht Hilfe. Kaum jemand weiß, was die Mitarbeiter der Leitstelle leisten müssen, damit Rettungswagen oder Feuerwehr schnell ausrücken und effektiv helfen können. Eine Reportage. - AutorIn: Karin Lamsfuß | audio