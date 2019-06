Thailand: Profit aus der Höhle

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:50 Min. . WDR 5. Von Wolfgang Schönleben.

Vor einem Jahr ereignete sich in Thailand ein Drama, das die ganze Welt in Atem halten sollte. Zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer waren in einer Höhle eingeschlossen. Schließlich wurden sie gerettet. Und dann?

