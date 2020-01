Tee aus Südchina – teurer als Gold?

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:41 Min. . Verfügbar bis 01.01.2021. WDR 5. Von Birgit Eger.

Autorin Birgit Eger hat eine Teebauernfamilie in Südchina begleitet. Sie war mit ihr auf einem großen Teefest in den WuYi-Bergen und in einem Anbaugebiet unterwegs und hat gelernt: Tee kann teurer sein als Gold.

Audio Download .