Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Jedem Jeck sein Recht - Karneval vor Gericht

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 12.02.2018 | Länge: 21:21 Min.

Der Kabarettist Jürgen Becker hat einmal gesagt, Karneval sei am schönsten, wenn der Zoff am größten ist. Besonders auffällig wird das außerhalb der sogenannten 5. Jahreszeit. Dann befassen sich Amts- und Landgerichte oder auch schon Mal der Bundesfinanzhof in München mit den Klagen geschädigter oder verprellter Narren. - AutorIn: Herbert Hoven | audio