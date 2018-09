Audio: Faszination Ekel

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 19.09.2018 | Länge: 19:40 Min.

Warum schauen sich mehrere Millionen Menschen Internetvideos an, in denen eine Dermatologin in Großaufnahme Pickel und Mitesser ausdrückt oder eitrige Geschwulste und Zysten entfernt? Weil sie vom Ekel fasziniert sind. - AutorIn: Christian Geuenich | audio