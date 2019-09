#Stillleben – Der Hype um die Muttermilch

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:34 Min. . Verfügbar bis 25.09.2020. WDR 5. Von Simone Schlosser.

Zurzeit erwartet die Gesellschaft nahezu einhellig, dass Mütter stillen – am liebsten da, wo man sie nicht sieht. Aber nicht jede Mutter kann oder will stillen. Simone Schlosser fragt sich in ihrer Reportage: Sind nur eine stillende Mütter gute Mütter?

