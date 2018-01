Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Volksfest - Teil 4

WDR 3 Hörspiel | 08.01.2018 | Länge: 24:21 Min.

WDR 3 Hörspiel: Suchanek ist weder sympathisch noch schlau noch schön, aber er ist zurück in seinem Heimatort Wulzendorf. Leider ist Niederösterreich nicht mehr das, was es mal war, und so muss er Zeuge einer Mordserie werden. Aber die wird aufgeklärt. Und das vom Suchanek. // Von Rainer Nikowitz / Bearbeitung: Martin Zylka / Technische Realisation: Jürgen Glosemeyer und Mechthild Austermann / Regie: Petra Feldhoff / Redaktion: Christina Hänsel / Produktion: WDR 2016 / www.hoerspielspeicher.wdr.de | audio