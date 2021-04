Sozialphobie: Die Angst vor den anderen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:23 Min. . Verfügbar bis 12.04.2022. WDR 5. Von Andrea Lieblang.

Für Menschen mit Sozialphobie kann schon eine Einladung zum Essen mit Freunden ein Albtraum sein: Was ist, wenn sie ein Glas Rotwein umstoßen? Oder nicht genau wissen, was sie antworten sollen? Doch wer will, kann mit einer Therapie seine Ängste überwinden. Autorin: Andrea Lieblang

