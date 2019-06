Audio: 50 Jahre deutsche Entwicklungshelfer - Teil 1

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 05:27 Min. . WDR 5. Von Linda Staude.

Die Krankenschwester im Jemen, der Augenarzt in Kenia, der Ingenieur in Peru, die Sozialarbeiterin in Südindien: Sie wollen heilen, Wissen vermitteln und Lebensumstände in ärmeren Ländern verbessern – möglichst nicht von oben herab. Das gelingt nicht immer. | audio