Audio: Gewächshäuser – Paläste aus Glas

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 19:57 Min. . WDR 5. Von Max Kastning.

Zitrusfrüchte faszinierten die Europäer im 16. Jahrhundert. Aber der Transport in die Heimat war so gut wie unmöglich. Also musste die geliebte Frucht vor Ort gezüchtet werden. So begann die Geschichte der Gewächshäuser. | audio