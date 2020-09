Raus aus der AfD

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 23:16 Min. . Verfügbar bis 22.09.2021. WDR 5. Von Ingo Zander.

Allein fünf Politikerinnen und Politiker haben die AfD-Fraktion des Bundestags in jüngster Zeit verlassen. Was bewegt sie? Was stört sie an der Partei? Ingo Zander hat ehemalige Parteimitglieder getroffen.

