Audio: Wege aus dem Dunkeln - Besuch in einer psychiatrischen Klinik

1LIVE Reportage | 13.03.2018 | Länge: 38:03 Min.

Rund 5,3 Millionen Deutsche erkranken pro Jahr an einer Depression. Einige davon so schwer, dass sie stationär in einer Klinik behandelt werden. Welche "Wege aus dem Dunkel" werden dort eingeschlagen? Wie für jede Erkrankung gilt auch für Depressionen: Wenn es richtig schlimm wird, kommt man um ein paar Wochen Klinik nicht herum. Mittlerweile sind Depressionen tatsächlich gut behandelbar - trotzdem sind sie immer noch eine der am meisten unterschätzten und missverstandenen Krankheiten. | audio