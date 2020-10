Puppen – mehr als Spielgefährten

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:00 Min. . Verfügbar bis 19.10.2021. WDR 5. Von Cornelia Schäfer.

Baby-Lou, Teddy und Co. liegen in der Spielzeugabteilung. Dabei dienen sie nicht nur Kindern zum Zeitvertreib. Auch in der Psychiatrie und Altenpflege geht es manchmal nicht ohne sie. Cornelia Schäfer hat sich in die Welt der Puppenspieler begeben.

