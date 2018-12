Prost Neujahr! Was Prosecco kann

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 31.12.2018 | 19:53 Min.

An Silvester stoßen Menschen gerne mit einem feinen Tropfen an, zum Beispiel mit Prosecco. Doch was genau unterscheidet Prosecco von anderen Schaumweinen und warum ist er so beliebt? - Von Clemens Hoffmann

