Netanjahus letzte Chance

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:20 Min. . Verfügbar bis 27.02.2021. WDR 5. Von Tim Assmann.

Zum dritten Mal in rund elf Monaten müssen die Israelis an die Wahlurne. Der Grund für die schwerste Regierungskrise in der Geschichte des Landes steht auch selbst zur Abstimmung: Benjamin Netanjahu.

Audio Download .