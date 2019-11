Nachhaltiges Leben im Praxistest

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:50 Min. . Verfügbar bis 24.11.2020. WDR 5. Von Renate Dobratz.

In Sonntagsreden und auf der Straße ist viel von Nachhaltigkeit und Ressourcen schonen die Rede. Aber wie schwer ist das eigentlich, wenn man im Alltag so leben will? Unsere Autorin Renate Dobratz hat bei einem Test mitgemacht.

Audio Download .