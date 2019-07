Audio: Depressive Kinder und Jugendliche

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:01 Min. . WDR 5. Von Monika Kophal.

Im Laufe eines Jahres erkranken mehr als fünf Millionen erwachsene Deutsche an einer Depression. Was viele nicht wissen: Die Krankheit trifft auch Kinder und Jugendliche. Wie lebt ein Kind mit Depression? Was können Anzeichen der Erkrankung sein? | audio