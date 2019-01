Müllkontrolleure auf Ermittlungsgang

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 28.01.2019 | 18:26 Min.

Restmüll, Hausmüll, Farben, Bauschutt - gedankenlos abgeladen am Straßenrand. Das zieht Ungeziefer an und sieht nicht schön aus. In schwarzen Uniformen ermittelt in Lüdenscheid die Abfallstreife gegen Müllsünder. Anja Kempe hat sie begleitet.

