Morrissey wird 60

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 23:25 Min. . WDR 5. Von Frank Zirpins.

Als begnadet talentierter Frontmann der "Smiths" hat Morrissey möglicherweise das ein oder andere Teenagerleben gerettet. Heute stösst er vor den Kopf durch manche Äusserung und Aktion. – Has the world changed or have I changed?

