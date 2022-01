Mobilität der Zukunft – auf dem Land und in der Stadt

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:11 Min. . Verfügbar bis 28.01.2023. WDR 5. Von Corina Wegler-Pöttgen und Michael Westerhoff.

Weniger Autos mit Verbrennungsmotor, mehr Fahrräder, öfter Bus und Bahn nehmen. Ist das so einfach in NRW? Nicht wirklich, meinen unsere Autor:innen. Dabei kämpft Corina Wegler im Sauerland mit ganz anderen Hürden als Michael Westerhoff in Dortmund.

