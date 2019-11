Mit Herz und Verstand: Gute Lehrer*innen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:49 Min. . Verfügbar bis 12.11.2020. WDR 5. Von Simone Wienstroer.

Sie gehören in jeder Schullaufbahn zum Besten, was Schülern passieren kann: gute Lehrerinnen und Lehrer, Wissensvermittler, die gleichzeitig Sympathieträger sind. Aber was zeichnet sie aus, welche Eigenschaften und Fähigkeiten haben gute "Pauker"? Autorin: Simone Wienstroer

