Marode Binnenschifffahrt in NRW?

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:10 Min. . Verfügbar bis 07.09.2021. WDR 5. Von Andrea Peters.

Die Kanäle, Wehre und Schleusen in NRW sind alt. An allen Ecken und Enden wird im laufenden Betrieb saniert. Dabei sind die Wege der Binnenschifffahrt so wichtig für die Wirtschaft. Droht eine Zusammenbruch der Infrastruktur? Autorin: Andrea Peters

