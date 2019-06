Audio: Griechenland vor den Parlamentswahlen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:27 Min. . WDR 5. Von Wolfgang Landmesser.

Am 7. Juli wählt Griechenland ein neues Parlament. Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine linke Syriza waren dann gut vier Jahre an der Macht. Hat sich in dieser Zeit etwas grundlegend verändert? | audio