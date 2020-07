Le Havre: Visionäre Architektur aus Ruinen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:14 Min. . Verfügbar bis 07.07.2021. WDR 5. Von Sabine Loeprick.

Ein Urlaub in Frankreich in Corona-Zeiten könnte Sie zum Beispiel in die Normandie führen: nach Le Havre, einer im Weltkrieg zerstörten Stadt, die wunderbar wiederaufgebaut wurde. Autorin: Sabine Loeprick

