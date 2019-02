Audio: Die fetten Putinjahre sind vorbei

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 15.02.2019 | Länge: 21:37 Min.

Die Preise für Benzin, Lebensmittel und Wohnungen steigen, Einkommen und Renten sinken: Der Alltag in Russland ist härter geworden. In der Bevölkerung breiten sich Enttäuschung und Beunruhigung aus – die Kritik an Putin wächst. - AutorIn: Sabine Stöhr | audio