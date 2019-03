Audio: Chemnitz gegen Rechts

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 21.03.2019 | Länge: 23:32 Min.

Der Tod eines Deutschen durch Messerstiche im August vergangenen Jahres in Chemnitz hat die Stadt erschüttert. Gerade wegen dieser medial sehr weit verbreiteten Gewalttat engagieren sich Menschen in Chemnitz für Demokratie, Vielfalt und ein friedliches Zusammenleben in der Stadt. | audio