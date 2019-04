Audio: Iggy

WDR 3 Hörspiel. . 54:00 Min. . WDR 3. Von Christian Möller.

72 Jahre "Raw Power" - Die Lebensgeschichte des Iggy Pop – Der Mann ist in einem Alter, in dem andere die Schrauben im Werkzeugkeller nach der Größe sortieren: Iggy Pop wird am 21. April 72 Jahre alt. Aber als "Godfather of Punk" bleibt man eben ein Leben lang ein "Wild Child". / Von Christian Möller / Regie: Matthias Kapohl / Regie: Matthias Kapohl / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de | audio