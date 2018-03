Audio: Hörprobe: Hallo, Herr Kaiser!

WDR 5 Dok 5 Das Feature - Hörprobe | 06.03.2018 | Länge: 01:28 Min.

Die deutschen Lebensversicherungen haben Probleme. Die Garantiesummen sind zwar sicher, doch die Rendite geht immer weiter in den Keller. Einige Anbieter wollen raus aus dem Geschäft. Andere überlegen, ihre Altverträge an Finanzinvestoren zu verkaufen. Ausstrahlung am 18. März 2018 oder danach auch zum Download im WDR Featuredepot. | audio