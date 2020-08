Klimaanlage: Ein Kasten verändert die Welt

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:10 Min. . Verfügbar bis 25.08.2021. WDR 5. Von Lena Bodewein.

Als die Möglichkeit der Kühlung erfunden wurde, bekamen Städte in tropischen Klimazonen die Chance, zu Finanz- und Handelszentren aufzusteigen – so auch Singapur. Aber die Kühlung trägt hintenrum zur Erhitzung der Städte und des Klimas bei. An Lösungen wird gearbeitet. Autorin: Lena Bodewein

