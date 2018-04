Audio: Heimat Deutschland - Wie wird man deutsch?

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 19.04.2018 | Länge: 21:18 Min.

Heimat, Verwurzelung, nationale Identität, Deutschsein. Was steckt hinter diesen Begriffen? Wann ist man deutsch oder fühlt sich so? In seinem Feature hat Matthias Baxmann nachgefragt, wie man deutsch wird. | audio