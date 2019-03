Jüdisches Leben in Zeiten von Trump

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 06.03.2019 | 18:24 Min. | Von Andreas Boueke

In New York leben weit über eine Million Juden, mehr als in irgendeiner anderen Stadt der Welt. Hat ihr Leben sich verändert, seit Donald Trump US-Präsident geworden ist? Andreas Boueke hat sich umgehört.

Audio Download .