Audio: Not to touch the earth

WDR 3 Hörspiel | 09.12.2018 | Länge: 52:52 Min.

Die Erde nicht berühren, über den Dingen schweben: Jim Morrison hatte den Indianer in sich erweckt, wollte Schamane sein, der die Rockgemeinde auf eine Reise in dieses andere Universum führte - break on through to the other side. // Von Tom Noga / Regie: Thomas Leutzbach / WDR 2011 / www.hoerspiel.wdr.de | audio