Grenzenlose Liebe? #LoveIsNotTourism

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:52 Min. . Verfügbar bis 15.09.2021. WDR 5. Von Nadja Bascheck.

Sie lebt in Deutschland, er in Kenia. Er lebt in Baden-Württemberg, sie im Süden Vietnams. Für binationale Paare, deren Beziehung über deutsche Grenzen hinaus gehen, ist es zu Corona-Zeiten noch schwerer als sonst. Autorin: Nadja Bascheck

