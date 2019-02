Audio: Wer hat Lukas gebissen?

WDR 3 Hörspiel | 07.02.2019 | Länge: 32:46 Min.

Ein Hundepsychologe verschwindet spurlos, kurze Zeit später wird seine Leiche gefunden. Seine Freundin und eine Journalistin fangen an zu recherchieren, was in seinen letzten Stunden geschah. // Von Sebastian Hocke / Regie: der Autor / Autorenproduktion 2017 / www.hoerspiel.wdr.de | audio