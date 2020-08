Ganz privat? Tagebücher

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 21:20 Min. . Verfügbar bis 05.08.2021. WDR 5. Von Katja Artsiomenka.

Was wir meinen und fühlen, worüber wir staunen, nachdenken, uns freuen, warum wir zweifeln, uns empören, ängstigen oder was uns schmeckt und wie das Wetter so ist – wir sind mittelweile gewöhnt, all das aufzuschreiben. Autorin: Katja Artsiomenka

Audio Download .