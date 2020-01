"Fuckup Nights" – aus Scheitern lernen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:42 Min. . Verfügbar bis 21.01.2021. WDR 5. Von Eva Wolk.

Die Idee der "Fuckup Night" entstand 2012 in Mexico. Mittlerweile gibt es sie in Städten weltweit. Dabei berichten "Gescheiterte" über Geschäftsideen, die nicht so richtig zündeten, und was sie daraus gelernt haben.

