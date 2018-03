Frauenabwahl im Bundestag

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 28.03.2018 | 20:30 Min.

709 Parlamentarier und Parlamentarierinnen - so viele Mitglieder hatte der Deutsche Bundestag noch nie. Allerdings hatte er auch lange nicht so einen geringen Frauenanteil: 30,7 Prozent - also noch nicht mal ein Drittel. - AutorIn: Veronika Bock

