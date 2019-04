Faszination LSD – Damals und heute

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:58 Min. . WDR 5. Von Albert Wiedenhöfer.

Zufällig entdeckt, vom Militär begehrt und fester Bestandteil der Popkultur: Die Geschichte des LSD fasziniert noch immer Menschen, etwa aktuell in T.C. Boyles Bestseller "Das Licht" oder damals in Tom Wolfes "The Electric Kool-Aid Acid Test".

