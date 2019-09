Entwicklungshilfe – NRW-Know-how für Nahost

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:36 Min. . Verfügbar bis 18.09.2020. WDR 5. Von Julia Neumann.

Was in Deutschland funktioniert, passt lange nicht im globalen Süden. Diesem Grundsatz in der Entwicklungshilfe folgt eine Delegation aus NRW. Sie betreiben einen Austausch mit einem Dorf im Libanon. Wie gelingt das? Julia Neumann war vor Ort.

