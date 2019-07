Entschuldigung, aber ...

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:52 Min. . Verfügbar bis 29.07.2020. WDR 5. Von Andi Ueding.

Können Sie sich an Ihre letzte Entschuldigung erinnern? War sie ernst gemeint oder Taktik? Was ist mit dem simplen "Sorry, ich hab's nicht kleiner" an der Kasse? Eine Reise durch Entschuldigungen, Rechtfertigungen, ehrliche Reue und Verständnis füreinander.

