Energiewende in Skandinavien

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:35 Min. . Verfügbar bis 09.04.2021. WDR 5. Von Wolfgang Landmesser.

Die autonome Inselgruppe Åland in Finnland hat einen ambitionierten Plan: In den nächsten Jahren will sie ihre Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energiequellen umstellen. Wolfgang Landmesser hat Menschen getroffen, die am Ökostrom-Modell Åland arbeiten.

