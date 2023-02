Die Spinne – zwischen Ekel und Faszination

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:36 Min. . Verfügbar bis 31.01.2024. WDR 5. Von Alina Andraczek.

Der eine schreit, wenn er sie sieht, die andere sieht in ihr ein kleines Wunderwerk – so sorgte auch die Nosferatu-Spinne jüngst für Aufregung. Alina Andraczek über die Hassliebe zum Spinnentier, die tief in unserer Kultur verwurzelt ist.

