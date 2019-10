Die SPD im Osten

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:17 Min. . Verfügbar bis 03.10.2020. WDR 5. Von Sven Kästner.

In Sachsen hat die SPD einstellige Wahlergebnisse erzielt, in Thüringen droht ihr ein ähnliches Schicksal. Dabei war die Partei in den Wendetagen hoffnungsvoll gestartet. Sven Kästner hat sich auf die Spuren der ostdeutschen Sozis begeben.

Audio Download .