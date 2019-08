Audio: Die Brenninkmeijer-Milliardäre in Mettingen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 24:19 Min. . WDR 5. Von Lena Gilhaus.

Wenn Lena Gilhaus als Kind ihre Großeltern in Mettingen, am Fuße des Teutoburger Waldes am Rand von NRW besuchte, freute sie sich immer auf das Gemunkel um die Milliardärsfamilie Brenninkmeijer, die Gründer der Textilkette C&A. | audio