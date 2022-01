Die Bedeutung der jüdischen Migration für die Comicbranche

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:26 Min. . Verfügbar bis 12.01.2023. WDR 5. Von Heike Mund.

Superman ist längst in der "Hall of Fame" der Superhelden gelandet. Erfunden haben ihn zwei jüdische Migranten in den USA, Joe Shuster und Jerry Siegel. Viele jüdische Comiczeichner kamen aus Ost-Europa nach Amerika, Heike Mund erzählt ihre Geschichten.

