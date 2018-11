Die Angst der Weißen – Kongresswahlen in den USA

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 05.11.2018 | 18:19 Min.

"Build that Wall!" – Wer sind die Menschen, denen ein homogenes Amerika so wichtig ist, dass sie darüber andere Bedürfnisse zurückstellen? Soziologen beobachten in den USA das Phänomen der "White Anxiety", der "Angst der Weißen".

