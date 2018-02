Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Durch Türe gehen, Gedanke weg

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 02.02.2018 | Länge: 16:02 Min.

Man steht vom Schreibtisch auf, um in der Küche Tee zu kochen. In der Küche angekommen, fällt einem nicht mehr ein, warum man in die Küche gegangen ist. Kennen Sie das? Hirnforscher nennen das den "Türrahmen-Effekt". - AutorIn: Andi Ueding | audio