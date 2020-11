Das Geheimnis des dänischen Designs

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 19:16 Min. . Verfügbar bis 23.11.2021. WDR 5. Von Elin Hinrichsen.

Dieses Jahr feiern Deutschland und Dänemark ihre 100-jährige Freundschaft. Grund genug, um einen Blick zu den Nachbarn zu werfen – und in ihre Wohnzimmer. Elin Hinrichsen hat herausgefunden, was dänische Möbel so besonders macht. Autorin: Elin Hinrichsen

